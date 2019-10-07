Piden a mujeres no pasar “packs”

Las mujeres víctimas de los llamados «packs» y “sexting” hoy están mejor informadas del procedimiento y a dónde deben acudir a buscar ayuda, luego de pláticas de prevención, señaló María del Refugio Hernández Gaytán, psicóloga forense de la Universidad Vizcaya. Desde el año pasado, la misma universidad como instituciones de atención a la mujer llevaron a cabo diversos foros para prevenir a las mujeres sobre la exhibición en las redes sociales, el sexting, los packs y chats eróticos, y así concientizar del riesgo de compartir fotografías suyas con personas desconocidas en la red, dijo.

Todo ello derivó de seis casos de mujeres que presentaron la denuncia por distribución de packs y que detectó la Universidad Vizcaya.

“Nos hemos enterado que aparecen de repente los packs, pero la diferencia hoy es que las víctimas tiene más información, saben a dónde comunicarse para que bloqueen el material y presenten la denuncia o reciban la orientación necesaria”, destacó.

Pueden acudir al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, a las instancias de la Mujer, a la Fiscalía del Estado en la región Centro, y también a la universidad para que reciban orientación, detalló.

La Universidad Vizcaya es una de las instituciones que ofreció apoyo a víctimas de la distribución en la red de fotografías sin ropa, por lo que proporcionan las terapias psicológicas y representan legalmente a seis víctimas que decidieron denunciar.

Hernández Gaytán señaló que precisamente la semana pasada tuvieron una audiencia de los casos y el Juez les dio dos meses más porque faltan elementos de prueba como son pruebas periciales, pues dado el impacto de las víctimas no han podido concluir en dos de ellas.

“No pudimos concluir con dos periciales por el grado de afectación, una de las víctimas cada vez que intentamos elaborar su evaluación entra en crisis de ansiedad y no hemos concluido y la otra persona tiene su trabajo en otro estado y ha sido difícil que acuda”, manifestó la psicóloga.

No obstante, agregó, confían en que habrá una resolución favorable para las víctimas, dado que hay una persona imputada en el caso y se demostrará su responsabilidad, con lo que, de aplicar el Juez una sanción, sería el primer caso en el estado o el país en que se juzgue por los “packs”.