Niño de 5 años sufre quemaduras por ácido cáustico en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un trágico accidente doméstico dejó a un menor de cinco años con quemaduras en el 40 % de su cuerpo. El niño, identificado como José Alberto, se encontraba jugando en el patio de su casa cuando, de manera accidental, tuvo contacto con ácido cáustico, una sustancia altamente corrosiva que le provocó lesiones severas en cuestión de segundos.

Según el reporte preliminar, el menor estaba en el suelo del patio cuando sus extremidades inferiores y parte del tórax entraron en contacto con el químico. El incidente ocurrió en un descuido, mientras el niño jugaba sin supervisión directa. Al percatarse de la situación, sus padres actuaron de inmediato y lo trasladaron al centro de salud más cercano, donde fue puesto bajo observación médica.

Debido a la gravedad de las quemaduras, el personal médico determinó que era necesario su traslado urgente al Hospital Materno Infantil de Saltillo. En este centro especializado, José Alberto recibirá atención médica intensiva, con el objetivo de estabilizar su estado de salud y prevenir complicaciones que puedan poner en riesgo su vida.

Las autoridades sanitarias han hecho un llamado a la población para extremar precauciones con sustancias químicas en el hogar, especialmente aquellas que representan un peligro para los menores. El ácido cáustico, comúnmente utilizado en tareas de limpieza industrial, debe mantenerse fuera del alcance de los niños y almacenarse en condiciones seguras.

Mientras tanto, familiares y vecinos de José Alberto se mantienen atentos a su evolución médica, esperando que el tratamiento especializado en Saltillo logre una recuperación favorable.