Llamado urgente: Encuentran a Gerardo Ocampo Ortega en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Protección Civil del municipio de Múzquiz lanzó un llamado a la ciudadanía para localizar a los familiares del señor Gerardo Ocampo Ortega, de 94 años de edad, quien fue encontrado deambulando solo por la carretera que conduce a la Hacienda El Nogal desde el pasado 4 de abril de 2025. El adulto mayor no ha podido proporcionar información clara sobre su lugar de residencia o contactos cercanos.

Desde su hallazgo, el señor Ocampo Ortega ha permanecido bajo resguardo en la Estación de Bomberos de Palaú, donde se le ha brindado atención básica, alimentación y cuidados necesarios. Las autoridades locales han expresado su preocupación por el bienestar del hombre, quien se encuentra en condiciones vulnerables debido a su edad avanzada.

Protección Civil ha solicitado el apoyo de la comunidad para identificar a algún familiar o conocido que pueda hacerse cargo del adulto mayor. Se presume que podría ser originario de alguna comunidad cercana, pero hasta el momento no se ha logrado establecer ningún vínculo familiar o domicilio.

Las personas que tengan información sobre Gerardo Ocampo Ortega o que puedan ayudar a localizar a sus familiares, pueden comunicarse al número telefónico 864 618 0066. Toda colaboración será de gran ayuda para garantizar que el señor pueda regresar con sus seres queridos y recibir la atención que necesita.

La dependencia agradece de antemano la solidaridad de la ciudadanía y reitera su compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de todos los habitantes del municipio, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.