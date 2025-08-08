Familia denuncia estafa inmobiliaria en Atenas Uno

El señor Mario Alberto Álvarez Olivo y su esposa Nubia Selene Rico Guerrero acudieron a la agencia del Ministerio Público para denunciar una supuesta estafa relacionada con su vivienda ubicada en la colonia Atenas Uno. Según relató, un vecino le informó que había personas realizando labores de rehabilitación en su propiedad, pero al llegar al lugar, se encontró con individuos que afirmaban ser los dueños de la vivienda.

El matrimonio aseguró que cuenta con todos los documentos en regla, incluyendo la escritura de propiedad y el predial pagado. Sin embargo, los supuestos dueños le dijeron que su esposo les había firmado una carta poder para vender la propiedad, lo cual él desconoce y niega.

La señora Nubia Selene Rico Guerrero expresó su preocupación y sorpresa ante esta situación, ya que por motivo de trabajo ambos no han estado en la ciudad durante más de tres años y no tienen conocimiento de cómo se pudo haber generado esta supuesta carta poder. Ahora, la familia busca intervenir legalmente a través de una denuncia para aclarar la situación y proteger sus derechos sobre la propiedad.

La denuncia presentada busca que las autoridades investiguen y determinen la autenticidad de los documentos que presentan quienes alegan ser nuevos dueños de la propiedad y tomen las medidas necesarias para proteger los derechos de sus legítimos dueños. La situación sigue en investigación y se espera que se resuelva de manera justa y legal.