Piden al Presidente voltee a Monclova

El empresario constructor y proveedor de Altos Hornos de México, Raúl Flores González, le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador el voltear a ver a Monclova en lugar de prefirió el juego político que afecta a toda la región centro.

"Nosotros ya anduvimos en México con el ex alcalde, tocamos puertas y batallamos pero no se concretó nada, porque lo que está pasando en Monclova no llega a nivel nacional. Acabamos de enviar otra carta como Unión de Organismos Empresariales al presidente mediante Armando Guadiana, pero no tenemos respuesta".

Señaló que de producir 400 mil toneladas pasaron a menos de 100 mil por mes, por lo que los empresarios tienen que pagar esas 300 mil toneladas para exportarlas y los negocios que procesan el acero en la localidad, no cuentan con la materia prima para hacerlo.

"Es desesperante la situación y ver la empresa detenida", comentó el proveedor, quien dijo que solamente el departamento de Coquizadora está trabajando pero con poco carbón, una de las baterías de dicha área ya cerró, mientras que en la Planta 2 tienen 8 hornos en funcionamiento y en la Planta 1 alrededor de 90 hornos.

Flores González externó que aunque la empresa trata de darle mantenimiento no es el que se requiere para la magnitud de departamentos que maneja. Como proveedores y contratistas, todos están fuera ya que no hay labores por hacer.

"Queremos que el presidente de la república ponga los ojos aquí, es lo importante, siento que está ignorando totalmente este hecho y si lo tuviera en frente le diría que no está haciendo su trabajo".