Monclova implementa PIMUS para mejorar seguridad vial

Automovilistas circulan hasta a 100 kilómetros por hora sobre el bulevar Harold R. Pape, situación que será atendida mediante el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), que contempla la regulación de velocidad y la colocación de señalización vial en diversos puntos de la ciudad.

Acciones de la autoridad

Teodoro Flores, director de Transporte y Vialidad, informó que dentro de los avances del PIMUS se incluye la señalización y la regulación de la velocidad en los principales bulevares, donde se ha detectado que los conductores exceden los límites permitidos.

Explicó que la velocidad máxima establecida es de 50 kilómetros por hora; sin embargo, se ha identificado que algunos automovilistas superan considerablemente este límite, especialmente en el bulevar Harold R. Pape.

Los bulevares contemplados para iniciar con la señalización y regulación son Harold R. Pape, Ejército Nacional, Francisco I. Madero y San José, vialidades con alto flujo vehicular en las que se busca mejorar la seguridad y la movilidad.

Flores señaló que el estudio del PIMUS ha permitido detectar los llamados "puntos rojos" en materia vial, lo que coincidió con la información recabada a principios del año pasado.

Indicó que en los próximos días se darán a conocer avances del programa y se comenzará a trabajar en diversos puntos de la ciudad, priorizando la colocación de señalización y el fortalecimiento de la cultura vial entre la ciudadanía.

"El tema no es solo la señalización, también es la cultura vial de los ciudadanos, porque, aunque haya señalización no se puede obligar a la gente", expresó.

El funcionario añadió que también se busca establecer una velocidad constante que permita una mejor sincronización de semáforos y una circulación más ordenada.

Finalmente, señaló que con los estudios del PIMUS y los aforos vehiculares se busca informar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener una velocidad adecuada y constante para mejorar la movilidad y reducir riesgos en las principales vialidades de Monclova.