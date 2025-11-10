Fiscalía asegura pipa robada en Monclova tras seguimiento de inteligencia

Recuperan pipa con reporte de robo en Monclova

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.— Una pipa que contaba con reporte de robo en la Región Norte del estado fue localizada y asegurada por la Fiscalía General del Estado durante un operativo realizado en un predio ubicado sobre la carretera Monclova–Candela.

¿Qué ocurrió?

El aseguramiento ocurrió durante la mañana del viernes, luego de que agentes ministeriales, acompañados por elementos de la Policía de Investigación Criminal, ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez de control, informó Miguel Ángel Medina Torres, delegado regional de la Fiscalía.

Medina explicó que la ubicación del vehículo fue posible gracias a labores de inteligencia y seguimiento por medio del sistema de cámaras de videovigilancia, lo que permitió rastrear la ruta que siguió la unidad hasta terminar dentro de un lote en el kilómetro 7.5 del tramo carretero.

Tras ingresar al predio, los agentes confirmaron que la pipa coincidía con la razón social y características asentadas en la denuncia por robo, por lo que fue asegurada de inmediato. No hubo personas detenidas durante el operativo, aunque la Fiscalía no descartó futuras acciones legales conforme avancen las investigaciones.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El delegado señaló que, por el momento, no se ha identificado con precisión qué tipo de material transportaba la unidad al momento del robo, ya que este tipo de pipas puede ser utilizada para trasladar agua, gas o líquidos industriales. “Las indagatorias continúan. Necesitamos certeza antes de proporcionar información adicional”, expresó.

Asimismo, descartó que el caso esté relacionado con actividades de robo de combustible o transporte ilegal de hidrocarburos. El operativo, aseguró, tuvo como único objetivo la recuperación del vehículo robado.

Una vez que la Fiscalía concluya el proceso de acreditación legal, la pipa será entregada a su propietario.