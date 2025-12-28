Venta de pirotecnia en redes sociales sigue sin control en Coahuila

A pocos días de que concluya el año, la venta de pirotecnia continúa realizándose sin control a través de redes sociales, donde incluso es ofrecida en "remate", es decir, a precios más bajos, presuntamente para deshacerse del material que no logró venderse con anterioridad.

Esta situación quedó evidenciada en un grupo de Facebook denominado "Somos orgullosamente de Frontera y la región", en el que participan usuarios de distintos municipios, donde se detectó la comercialización de material explosivo, pese a que su venta está prohibida en Coahuila.

En una de las publicaciones, un usuario no identificado compartió fotografías de pirotecnia en bolsas completas, en su mayoría considerada de alto riesgo, como las conocidas palomas, cara de diablo, hulk, cañones y R-15, entre otros artefactos explosivos.

Cabe recordar que en diversos municipios del estado la venta de pirotecnia se encuentra prohibida por disposición de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

No obstante, aunque este material no se comercializa abiertamente ante el riesgo de decomisos por parte de las autoridades, sí se ofrece de manera clandestina mediante redes sociales y en colonias alejadas.

En las imágenes difundidas se observan paquetes de pirotecnia con precios que van de 280, 450 y 500 pesos, según lo que se alcanza a apreciar en las publicaciones, lo que refleja la facilidad con la que este material sigue circulando pese a las restricciones vigentes.