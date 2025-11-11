La planta Dual Borgstena en Monclova comienza producción y generará 1500 empleos

La empresa Dual Borgstena Monclova dio inicio formal a su producción en la nueva planta dedicada a la fabricación de cubreasientos, con la proyección de un crecimiento sostenido en los próximos años, que incluye alcanzar mil 500 empleos para el año 2028 y ampliar su capacidad de producción para el sector automotriz.

El director de Administración y de Recursos Humanos, Sy Lim, mencionó que el plan de expansión contempla un desarrollo gradual hasta 2031, con metas anuales de contratación y aumento en la producción.

Para este año la empresa contempla finalizar con un total de 400 trabajadores, para el 2026 duplicarla y llegar a 800 y para el 2028, llegar al punto máximo que se tiene contemplado hasta este momento de mil 500 trabajadores.

Así mismo se tiene contemplado la construcción de una nueva línea de producción, para la laminación de telas y piel artificial, tanto para autoconsumo como para surtir a clientes de la industria automotriz.

Dual Borgstena, mantiene presencia en distintos países y ha consolidado su expansión en México como parte del auge del nearshoring automotriz. Con esta planta, la compañía busca fortalecer su cadena de suministros aprovechando la ubicación estratégica de Monclova para abastecer a los principales fabricantes de autopartes del norte del país.

El directivo subrayó que el proyecto de Dual en Monclova forma parte de una estrategia de largo plazo que permitirá incrementar la integración de procesos y generar empleos en la región Centro.

Este arranque marca una nueva etapa, en donde Dual Borgstena está comprometida con el crecimiento en Monclova, generando empleo estable, contribuyendo con esto al desarrollo industrial de la zona.