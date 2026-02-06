Contactanos
Coahuila

Imparten pláticas de salud mental en secundaria

El Gobierno Municipal busca fortalecer la salud mental de jóvenes en Monclova.

Por Carolina Salomón - 06 febrero, 2026 - 05:34 p.m.
      Como parte de la estrategia municipal de fortalecimiento de la salud mental, el Gobierno Municipal que encabeza Carlos Villarreal a través de la dirección de Salud Municipal, llevó a cabo pláticas de prevención del suicidio en la Secundaria Técnica No. 35.

      Estas acciones forman parte de un programa que se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud y es dirigido a jóvenes de nivel secundaria, enfocado en la identificación de señales de alerta, factores de riesgo y la importancia de buscar apoyo oportuno.

      El director de Salud, Luis Ernesto Villarreal Martínez, señaló que estas acciones buscan informar y concientizar a las y los adolescentes para reducir los riesgos asociados a esta problemática social y promover una atención adecuada.

       

      En esta ocasión, la plática estuvo a cargo del licenciado Juan Cólica, del departamento de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, quien impartió el tema a 120 alumnos de segundo y tercer grado, abordando factores de riesgo, protección, comunicación, autoestima y redes de apoyo.

       

      Estas actividades forman parte de una estrategia permanente del Gobierno Municipal para fortalecer la salud mental de niñas, niños y jóvenes, y prevenir problemáticas como la depresión y la ansiedad en este sector de la población.

