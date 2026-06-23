Comisión Reguladora de Telecomunicaciones advierte sobre suspensión de líneas

A una semana de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas, los centros de atención se encuentran saturados, con largas filas de usuarios que acuden de última hora para cumplir con el trámite ante el temor de que sus líneas sean suspendidas a partir del 1 de junio.

Durante los últimos días se ha registrado una alta afluencia en los módulos de atención de las telefonías, por quienes desean realizar su registro, lo que provoca saturación y un prolongado tiempo de espera.

De acuerdo con estimaciones preliminares, el avance nacional apenas alcanza el 40 por ciento, lo que equivale a más de la mitad de las líneas activas sin regularizar.

De forma oficial, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones había reiterado que no habría prórroga y que la fecha límite se mantenía para el próximo martes 30 de junio, con la advertencia de suspensión del servicio para quienes no cumplieran.

No obstante, el panorama cambió en los últimos días debido al rezago en el registro, ya que alrededor de 82 millones de líneas continúan sin ser registradas, por lo que el gobierno y la Comisión Reguladora analizan una posible extensión del plazo.

Operadores de telefonía presionan para evitar un corte masivo del servicio, al considerar inviable la desconexión inmediata de millones de usuarios, por lo que perfila una prórroga de hasta 120 días adicionales para la regularización.

El plan en revisión contempla que, en caso de no oficializarse la prórroga antes del 1 de julio, la inhabilitación del servicio se aplicaría de manera gradual, durante ese periodo, las líneas quedarían habilitadas solo para llamadas de emergencia, como el 911.

Debido a que la extensión aún no ha sido formalizada, las autoridades recomiendan a los usuarios realizar el registro en línea de forma gratuita, utilizando CURP e identificación oficial, para evitar afectaciones en el servicio.