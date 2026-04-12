Resguardan 795 credenciales para votar en Monclova

Un total de 795 credenciales para votar fueron resguardadas en Monclova tras no ser recogidas por sus titulares antes del plazo límite establecido por la autoridad electoral.

El vocal del Registro Federal de Electores, Ian Aguilar, informó que la fecha límite para recogerlas venció el pasado 31 de marzo, por lo que, conforme a la normatividad, fueron aseguradas en presencia de representantes de partidos políticos.

Explicó que estas credenciales no estarán disponibles para su entrega sino hasta después de la jornada electoral, a partir del 8 de junio, lo que impedirá a sus propietarios participar en la votación.

Asimismo, indicó que actualmente se cuenta con 264 reimpresiones disponibles, las cuales podrán recogerse hasta el 5 de junio; en caso contrario, también serán resguardadas.

El funcionario reiteró que este documento es indispensable para ejercer el derecho al voto, por lo que exhortó a la ciudadanía a cumplir con los plazos establecidos.