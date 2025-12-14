Roy La Fuente presenta su libro 'Sí, gracias' en Monclova

Desde el aula hasta la literatura, el catedrático del CBTIS 36, Roy La Fuente, ha construido un camino creativo donde la poesía se convierte en una herramienta para explorar la ciencia, la mente humana y la relación con la naturaleza. Su más reciente libro, "Sí, gracias", reúne 25 poemas que dialogan con la psicología, la biología, la evolución y la conciencia, bajo una propuesta artística conocida como literatura.

Este enfoque fusiona el rigor del pensamiento científico con la libertad del lenguaje poético, permitiendo reflexionar sobre temas como la salud mental, la neurociencia, el comportamiento humano y la conciencia animal. El autor explica que la intención fue transformar conceptos complejos en experiencias sensibles: poetizar la vida, la ciencia y la naturaleza desde una mirada distinta.

Uno de los rasgos más distintivos de la obra es la inclusión de caligramas elaborados a mano, donde las palabras forman imágenes que refuerzan el mensaje de cada poema. Entre ellos destaca el texto dedicado al ajolote, una especie ancestral cargada de simbolismo.

Más allá de su singular biología, el ajolote representa la resistencia y la transformación. Para el autor, esta figura encarna la rebeldía frente al sacrificio y el paso del tiempo, una metáfora que atraviesa buena parte del libro y que invita a cuestionar los sistemas establecidos. "Sí, gracias" ha logrado colocar alrededor de 400 ejemplares, y puede encontrarse tanto en librerías locales como en plataformas digitales como Amazon. La Fuente cuenta con una trayectoria sólida: ha publicado ocho libros y ha participado en actividades culturales en ciudades como Monclova, Frontera y Monterrey, además de presentarse en foros nacionales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Su obra no persigue únicamente la difusión literaria, sino la reflexión colectiva. Desde la poesía, busca generar empatía y conciencia, incluso a través de textos dedicados a distintas especies animales, partiendo de la idea de que reconocer la vida no humana también fortalece lo humano.

El autor se define como un creador sin categorías ni pertenencias rígidas. Afirma no identificarse con clases, grupos o conceptos impuestos, y desde esa libertad creativa propone al lector desprenderse de estructuras mentales para conectar con la ciencia, la naturaleza y las emociones desde la poesía.