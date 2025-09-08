Cateo en 10 de Mayo: Asegurados 8kg de Cristal en Coahuila

CON LABORES DE INTELIGENCIA ASEGURA POLICÍA ESTATAL 8KG DE CRISTAL

A través de un cateo solicitado por la Policía Estatal mediante un trabajo de inteligencia se aseguraron 8 kilogramos de cristal

Frontera, Coahuila de Zaragoza. 8 de septiembre de 2025.-

A raíz de una investigación de la Policía Estatal de Coahuila en la Región Centro mediante de la detención de dos personas que fueron detenidas por posesión de narcóticos, se logró el aseguramiento de 8 kilogramos del narcótico conocido como cristal.

Mediante un cateo que fue concedido a la Policía Estatal y a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la colonia 10 de Mayo del municipio de Frontera, fueron asegurados los 8 kilogramos de cristal que serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, felicitó el trabajo de las corporaciones de seguridad e indicó que en Coahuila nadie por encima de la ley para quien delinca o intente delinquir.

Señaló que la coordinación de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila es fundamental para mantener los buenos indicadores en materia de seguridad.

Con estas acciones se impide que los narcóticos lleguen a las calles de dañar niños, adolescentes y familias.

El Gobierno del Estado de Coahuila a través de la coordinación de la fuerza estatal con la instituciones federales y municipales mantiene su compromiso de trabajar por la paz y tranquilidad de los coahuilenses.