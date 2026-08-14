Ciro Joel de los Santos confirma bajas en Policía Municipal

Tres elementos de Seguridad Pública Municipal fueron dados de baja entre julio y agosto, mediante resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia, informó Ciro Joel de los Santos Palomo, jurídico del municipio.

Explicó que las bajas corresponden a casos en los que los policías dejaron de cumplir con los requisitos de permanencia o estuvieron involucrados en algún ilícito o procedimiento penal. "Tenemos algunas bajas por cuestiones de resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia, en virtud de que son integrantes de la Policía que dejan de cubrir con los requisitos de permanencia o que cometen algún ilícito", señaló.

Detalló que, en algunos casos, los elementos son suspendidos mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente y, cuando existe una sentencia condenatoria, se procede con la baja.

De los Santos Palomo precisó que durante este periodo se concretaron aproximadamente tres bajas mediante resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia, correspondientes a parte de julio y agosto.

Agregó que el área jurídica continúa atendiendo las quejas y procedimientos que recibe tanto de su propio departamento como de la dependencia de Seguridad Pública, a fin de analizar cada caso y determinar las acciones correspondientes.

El funcionario también destacó que los elementos de la Policía Municipal deben crecer a la par de las necesidades de la ciudad y mantener un trato adecuado hacia los ciudadanos. "Los elementos de policía crecen a la par de la ciudad y también tienen que ir entendiendo que el trato hacia el ciudadano debe distinguirse y hacerse de la mejor manera", puntualizó.