Ayuntamiento y DIF de San Juan de Sabinas realizan gran celebración del Día del Niño

NUEVA ROSITA, COAH.- El Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, llevó a cabo este 30 de abril la gran celebración del Día del Niño, ofreciendo alegría, diversión y muchas sorpresas a la niñez de esta comunidad.

El evento se realizó en el parque "La Llanta" donde niñas y niños disfrutaron de una tarde mágica con temática de Toy Story.

La jornada contó además con la participación especial del Cabildo Infantil 2026, encabezado por su alcaldesa Amanda Seceñas Domínguez, quienes se sumaron a la fiesta con entusiasmo.

Los pequeños, acompañados de sus familias, participaron en juegos, concursos y la entrega de regalos, además de disfrutar de un refrigerio preparado para todos.

Padres y madres reconocieron el esfuerzo y compromiso del alcalde Oscar Ríos Ramírez y de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas, quienes reafirmaron su apoyo a la niñez neorrositense.

Con un ambiente lleno de sonrisas y diversión, la celebración se convirtió en un momento inolvidable para los reyes del hogar, fortaleciendo los lazos de unión y alegría en la comunidad.