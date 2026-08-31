Policía Municipal de Monclova motiva a estudiantes en el regreso a clases

En el arranque del ciclo escolar 2026-2027, elementos de la Policía Municipal de Monclova reforzaron su proximidad social con estudiantes al llevar mensajes de motivación y superación a distintos planteles educativos.

Durante las ceremonias cívicas, los oficiales participaron con carteles que contenían frases dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con el propósito de alentarlos a confiar en sí mismos, mantenerse enfocados en sus metas y continuar con sus estudios.

"Cree en ti, estudia, cumple tus sueños, tú puedes" y "Enfócate en tus metas", fueron algunos de los mensajes que los policías compartieron con los alumnos durante el regreso a las aulas.

Con estas acciones, los elementos municipales buscan fortalecer la confianza de los estudiantes y acercar la figura de la policía a la comunidad escolar, promoviendo valores como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia. La estrategia también representa un acercamiento con las nuevas generaciones, al transmitirles que el cumplimiento de sus objetivos requiere constancia y dedicación desde las aulas.