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Coahuila

Policía Municipal de Monclova motiva a estudiantes en el regreso a clases

La Policía Municipal de Monclova busca fortalecer la confianza de los estudiantes mediante mensajes motivacionales.

Por Carolina Salomón - 31 agosto, 2026 - 07:48 p.m.
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      En el arranque del ciclo escolar 2026-2027, elementos de la Policía Municipal de Monclova reforzaron su proximidad social con estudiantes al llevar mensajes de motivación y superación a distintos planteles educativos.

       

      Durante las ceremonias cívicas, los oficiales participaron con carteles que contenían frases dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con el propósito de alentarlos a confiar en sí mismos, mantenerse enfocados en sus metas y continuar con sus estudios.

      "Cree en ti, estudia, cumple tus sueños, tú puedes" y "Enfócate en tus metas", fueron algunos de los mensajes que los policías compartieron con los alumnos durante el regreso a las aulas.

       

      Con estas acciones, los elementos municipales buscan fortalecer la confianza de los estudiantes y acercar la figura de la policía a la comunidad escolar, promoviendo valores como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia. La estrategia también representa un acercamiento con las nuevas generaciones, al transmitirles que el cumplimiento de sus objetivos requiere constancia y dedicación desde las aulas.

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