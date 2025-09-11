Policías de Monclova muestran solidaridad repartiendo alimentos a familiares de pacientes hospitalizados

Elementos de Seguridad Pública de Monclova fueron captados repartiendo alimentos y bebidas a familiares de pacientes hospitalizados en distintas clínicas, lo que fue considerado como un buen acto de solidaridad.

La escena, que de inmediato fue reconocida por los ciudadanos, ocurrió frente al hospital Amparo Pape de Benavides, aunque los oficiales ya habían recorrido previamente otros hospitales. Fotografía en mano, la población no dudó en difundir la noble labor de los policías a través de redes sociales.

Lejos de las patrullas y los reportes, los uniformados se mostraron en una faceta distinta: la de la empatía y cercanía con quienes, en medio de la incertidumbre de tener un familiar internado, agradecieron el gesto de recibir un café caliente o un alimento.

Acciones como esta reflejan el esfuerzo de la corporación por refrendar el compromiso de construir una nueva imagen de la policía, más humana, de proximidad social y con verdadero contacto ciudadano.

"Son pequeños detalles que significan mucho en momentos difíciles", comentó una mujer que esperaba noticias de su padre hospitalizado, mientras recibía una bebida de los elementos.

No es la primera vez que estos gestos quedan en evidencia. Día con día, ciudadanos captan a los oficiales en labores que trascienden lo operativo, acciones que pronto se convierten en agradecimientos virales en redes sociales.