Carlos Villarreal impulsa educación para policías en Monclova

Policías municipales a concluir sus estudios de preparatoria y universidad como parte de una estrategia para impulsar una corporación más profesionalizada en el municipio de Monclova. El alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que el proyecto podría implementarse durante el segundo trimestre del año y la meta es que, dentro de la actual administración, los policías que concluyan la preparatoria tengan la oportunidad de continuar con estudios de nivel superior.

De acuerdo con el edil, actualmente alrededor del 25 % de los elementos de la corporación se encuentran en condiciones de concluir la preparatoria, por lo que se dialogará de manera individual con cada uno para ofrecerles la oportunidad de terminar esta etapa académica. Indicó que la propuesta fue presentada ante el Consejo Ciudadano de Seguridad, donde se planteó la necesidad de avanzar hacia una policía más profesionalizada, ya que existe un área de oportunidad para que cerca de un centenar de policías finalicen su educación media superior.

Posteriormente, explicó, quienes concluyan sus estudios podrán trazar una ruta de formación universitaria a través de la Universidad de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, lo que permitirá continuar fortaleciendo sus conocimientos y habilidades. Villarreal Pérez destacó que mejorar la preparación académica de los policías también impacta en su desarrollo personal y en la seguridad de la ciudad, ya que contar con elementos mejor capacitados contribuye a que tomen mejores decisiones en el desempeño de su labor.

Asimismo, aseguró que la administración municipal y el cabildo mantienen el compromiso de seguir fortaleciendo a la corporación.