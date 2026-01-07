Acusan conflicto de interés en obra municipal de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - A solo días de haber iniciado una obra municipal anunciada como de ejecución directa y con supuestos ahorros para el erario, surgieron señalamientos de presunto conflicto de interés en el Gobierno de Piedras Negras.

El pasado 2 de enero de 2026, el Alcalde Jacobo Rodríguez dio el banderazo de arranque a la obra denominada “Construcción de terracerías” en la calle Nogal, en la colonia Colinas, con una inversión de 1.8 millones de pesos. El proyecto contempla 500 metros lineales, 2 mil 550 metros cuadrados de pavimentación y un plazo de ejecución estimado en 30 días hábiles.

Durante el anuncio, el Edil aseguró que parte de los trabajos serían realizados directamente por el Ayuntamiento, mediante el uso de maquinaria municipal, y que únicamente se contrataría a una empresa para la construcción de cordones, con el argumento de generar ahorros y eficientar el gasto público.

¿Qué se ha documentado sobre la obra?

No obstante, el abogado Ignacio García documentó en video que los trabajos de cordón cuneta, una de las labores más básicas del proyecto, están siendo ejecutados por la empresa Aikin, propiedad del padre del Alcalde. Además, el suministro de concreto estaría a cargo de Arcco/Fa Tasca, firma que también ha sido vinculada al círculo familiar del Munícipe.

Las imágenes difundidas muestran el inicio de estos trabajos, los cuales, de acuerdo con el señalamiento, pudieron haberse realizado con personal y recursos del propio Ayuntamiento, sin recurrir a subcontrataciones, lo que contradice el discurso oficial de ejecución directa y ahorro.

¿Qué irregularidades se han señalado?

Con base en la documentación presentada, García advirtió que podrían configurarse diversas irregularidades, entre ellas presunto conflicto de interés, tráfico de influencias, simulación de obra pública, uso indebido de recursos públicos y violaciones a los principios de legalidad, economía y honradez que deben regir el ejercicio del gasto público.