Mujer ebria provoca choque en PIEDRAS NEGRAS: Gladys N es consignada

La Fiscalía General del Estado investiga el caso de Gladys N por daños agravados tras el accidente.

Por Emilio Gallegos - 07 enero, 2026 - 05:17 p.m.
      PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una mujer fue consignada ante el Ministerio Público luego de provocar un choque contra un vehículo estacionado mientras conducía en estado de ebriedad, hechos ocurridos en la colonia Gobernadores, donde las autoridades determinarán su situación legal.

      La imputada fue identificada como Gladys N, quien fue detenida sobre la calle Lázaro Cárdenas tras impactar una camioneta Chevrolet Captiva que se encontraba debidamente estacionada y es propiedad de David Santos.

      Detalles del accidente

      El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de daños agravados, al confirmarse que conducía bajo los efectos del alcohol.

      Posibles consecuencias legales

      El funcionario explicó que el caso se encuentra dentro del plazo legal para su resolución y que, al tratarse de un delito mediable, existe la posibilidad de que se alcance un acuerdo reparatorio entre la parte afectada y la presunta responsable.

