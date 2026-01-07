Policía Civil Coahuila clausura Maxicompras por irregularidades

Como parte de los operativos de supervisión para garantizar el cumplimiento de la normatividad en la comercialización de bebidas alcohólicas, elementos de la Policía Civil Coahuila (PCC) clausuraron el establecimiento Maxicompras, ubicado en la calle Ernesto Vela del Campo número 119, en el fraccionamiento Praderas.

Durante la inspección, los verificadores detectaron diversas irregularidades administrativas, por lo que se procedió a la elaboración del acta de verificación correspondiente y se notificó formalmente al propietario del negocio.

Las autoridades informaron que la intervención se realizó con fundamento en el artículo 70, fracción I incisos A y C, así como fracción III inciso B, del Reglamento de la Ley para la Regularización de la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Irregularidades detectadas en Maxicompras

Entre las anomalías detectadas se encuentran la falta de exhibición visible de las licencias, la ausencia del cartel oficial emitido por la Secretaría de Salud y la operación del establecimiento bajo un giro distinto al autorizado.

Ante estas faltas, la Policía Civil Coahuila determinó la clausura del negocio y reiteró que el cumplimiento del reglamento es indispensable para la operación de este tipo de establecimientos, además de advertir que los operativos de inspección continuarán de manera permanente.