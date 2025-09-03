Policías de Monclova rescatan a cachorro en peligro en vialidad

MONCLOVA, COAH.- La rápida reacción de dos elementos de la Policía Municipal convirtió una posible tragedia en un acto de nobleza, cuando rescataron a un cachorrito que corría desorientado en plena vialidad de alta circulación en el sector Jardines del Valle.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles en el cruce de Campesinos Unidos y Río Conchos, donde el lomito de apenas dos meses de edad se encontraba en grave riesgo de ser arrollado por los vehículos que transitaban.

Al verlo, los oficiales Víctor Meza García y Roberto Moreno no dudaron en detener la patrulla para intervenir.

Con paciencia y cuidado, los uniformados lograron poner al cachorro a salvo, recibiendo de inmediato lengüetazos de agradecimiento que conmovieron a los rescatistas.

Posteriormente, lo trasladaron a la Comandancia Municipal, donde le dieron agua y alimento antes de canalizarlo a Bienestar Animal para su atención veterinaria.

Gracias a la acción decidida de los policías, este lomito que estuvo a segundos de perder la vida, hoy está a salvo y en resguardo, con la oportunidad de recibir cuidados y encontrar un hogar.

El gesto de los uniformados dejó claro que, más allá de las labores de vigilancia, también hay espacio para la empatía y el humanismo dentro de la corporación.