Gobierno de Coahuila Lanza Convocatoria para Concursos de Talentos y Baile

SABINAS, COAH.- El coordinador de cultura en la región carbonífera, Ramiro Flores Morales, informó sobre la reciente convocatoria lanzada por el gobierno del estado de Coahuila para dos concursos denominados 'Vive Libres de Drogas'. El objetivo de estos concursos es alejar a los jóvenes y personas de todas las edades del uso de drogas y promover la expresión artística y cultural.

Los concursos están abiertos a todas las edades y niveles, y se dividen en dos categorías: talentos musicales y baile. Los participantes pueden inscribirse en la página web del gobierno de Coahuila o en las oficinas de los DIF municipales o direcciones de cultura en cada municipio de la región carbonífera. El plazo para inscribirse es hasta el 17 de septiembre.

El coordinador de cultura destacó que los premios y apoyos para los ganadores son muy importantes. Los concursos se realizarán en cada municipio y luego se seleccionarán los ganadores para participar en el concurso regional y estatal. El concurso estatal se llevará a cabo el 12 de noviembre en el Parque Maravillas en Saltillo, y se les dará apoyo y facilidades para el traslado a los participantes.

Los concursos son una oportunidad para que los jóvenes y personas de todas las edades expresen su talento y creatividad, y se alejen del uso de drogas. El gobierno del estado de Coahuila y la presidenta honoraria del DIF, Liliana Salinas Valdez, están trabajando para promover la cultura y la prevención del uso de drogas en la región.

