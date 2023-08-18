Por tercer año consecutivo recibe GIMSA premio KAENA

Monclova, Coah.- El 16 de agosto, en Saltillo Coahuila, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la tercera edición del premio “KAENA: Mujer con Valor” otorgado por la Asociación Civil Kaena, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.



En esta ocasión, y por tercer año consecutivo, Grupo Industrial Monclova logró obtener un galardón en esta premiación, el cual fue recibido por Harry De la Peña, gerente corporativo de Talento.

El Grupo fue reconocido por su destacada contribución a las buenas prácticas laborales con perspectiva de género siendo la “Implementación de política contra el Acoso, Hostigamiento, Discriminación y Violencia Laboral” la iniciativa ganadora.

“Nos sentimos muy agradecidos y orgullosos por este reconocimiento, el cual nos motiva a continuar con las iniciativas que promueven y son muestra de nuestro compromiso a la equidad de género” mencionó Harry De la Peña.