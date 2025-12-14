Carlos Villarreal organiza posadas y entrega de dulces en Monclova

El espíritu navideño se hizo presente en diversos sectores de Monclova, donde familias en situación vulnerable vivieron una jornada llena de alegría, ilusión y esperanza, gracias a la entrega de más de mil bolsitas de dulces y la realización de posadas organizadas por diversas corporaciones de seguridad del municipio y el estado.

Plazas y áreas verdes se transformaron en escenarios festivos, donde personajes como Santa Claus, El Grinch, duendes, renos y otros íconos de la Navidad convivieron con niñas y niños, llevando momentos de diversión y magia a quienes más lo necesitan. Piñatas, dulces, pizzas, bebidas y dinámicas recreativas formaron parte de una celebración que estuvo acompañada de música y risas, logrando arrancar sonrisas sinceras a los pequeños, para quienes en muchas ocasiones resulta complicado disfrutar de un obsequio o un dulce debido a las dificultades económicas en sus hogares.

Para hacer posible esta experiencia inolvidable, los elementos policiacos se prepararon con anticipación, reuniendo recursos y, en algunos casos, aportando incluso de su propio dinero, con el único objetivo de brindar felicidad a la niñez monclovense. Cabe destacar que este es el segundo año consecutivo que se realiza esta iniciativa en Monclova, durante la administración que encabeza el alcalde Carlos Villarreal.

En estas acciones participaron elementos de la Policía Municipal, Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía Civil Coahuila (PCC), Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Violeta, Justicia Cívica, Policía Escolar y personal del C2, quienes trabajaron de manera coordinada bajo la dirección de Gabriel Santos, director de Seguridad Pública de Monclova.

Las actividades se desplegaron en colonias como Praderas del Sur, Óscar Flores Tapia, Misiones, Colinas de Santiago, Pedregal de San Ángel, La Ribera, Zona Centro, Miravalle 5 y la colonia San Francisco, San Miguel y otras, logrando una amplia cobertura en la mancha urbana. Con estas acciones, la Navidad no solo iluminó calles y plazas, sino también los corazones de cientos de niñas y niños, reafirmando que la unión y la solidaridad son el mejor regalo en esta temporada.