José Eduardo Urteaga destaca el turismo como motor de desarrollo en la región Centro

El turismo debe asumirse como un motor de desarrollo comunitario, no como una actividad aislada para lograr el impulso de la región Centro, aprovechando los eventos, espacios y las actividades que se desarrollan en los municipios de la Ruta del Desierto.

José Eduardo Urteaga, delegado de la Asociación de Turoperadores de Coahuila, impartió una plática a los integrantes de la CMIC Monclova, en la que se externó la importancia de integrarse todos los sectores para el desarrollo turístico de la región.

Dentro de esta reunión se destacó que la región Centro cuenta con un importante potencial turístico que no ha sido explotado, lo cual representará una importante derrama económica que beneficia directamente a comercios, servicios y comunidades. "Todo lo que consume un turista cuenta: el combustible, el hospedaje, los alimentos y las actividades, es una derrama real y constante que fortalece a la comunidad", aseguró que para lograrlo es indispensable integrar a todos los actores de la cadena de valor.

"Hay cuatro ingredientes básicos: dónde vas a comer, dónde vas a dormir, qué vas a hacer y cómo vas a llegar. Cuando estos factores se enlazan, se crea una estructura turística sólida", indicó.

El delegado reconoció que, si bien en la región ya existen eventos y atractivos, aún falta coordinación entre municipios para capitalizar su impacto, esto se demostró en los últimos eventos deportivos que se han realizado en Monclova, que han contado con la participación de un importante número de visitantes. "No estamos completamente familiarizados con el potencial que tenemos, se han realizado eventos, sí, pero falta integrarse para potenciar la región y captar nuevos mercados, atraer a la gente a los municipios cercanos con actividades, espacios".

Eduardo Urteaga enfatizó que la Asociación de Turoperadores busca impulsar una visión común que permita consolidar una estrategia regional. "Venimos a hablar de la importancia del turismo como motor económico y de la necesidad de trabajar entre todos para que la Región Centro desarrolle su verdadero potencial", indicó.