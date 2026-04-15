Canacintra Monclova respalda fracking en Coahuila

El presidente de Canacintra Monclova destacó la importancia de que el Gobierno Federal avale e inicie el proyecto de fracking en Coahuila ante el impulso y desarrollo económico que representaría para la entidad.

Durante la conferencia matutina del día de ayer, se dejó ver la posibilidad de iniciar con el proyecto de la extracción de gas, lo que será analizado por especialistas para determinar si se es posible realizar este proceso.

Jorge Mtanous Falco señaló que la implementación de esta técnica de extracción de gas no convencional representará un impulso económico, al abrir la puerta a nuevas inversiones, lo que representará la generación de empleos y fortalecimiento de la actividad industrial en la entidad.

Reconoció que el tema de la extracción de gas es un tema delicado por temas ambientales, sin embargo es un proceso que se lleva en Estados Unidos desde hace años y los posibles problemas que se han presentado han sido solucionados con éxito.

Señaló que como empresarios han tenido participación en los proyectos relacionados en la cuenca Eagle Ford Shale, en Eagle Pass, que les permite conocer el impacto positivo que este tipo de actividad puede generar.

Reconoció que puede existir inquietud entre distintos grupos ambientalistas, pero con el respaldo de las autoridades el proyecto pueda avanzar. "Claro que nos preocupa, pero una vez que el gobierno federal lo autorice y que exista el apoyo de las dependencias, así como de los gobiernos estatal y municipal, no debe haber ningún problema".

El líder empresarial mencionó que este proyecto ha sido tema desde hace más de un año, por lo que pidió a la federación acelerar su análisis para concretarlo.