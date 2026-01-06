Premios para contribuyentes cumplidos en Monclova, anuncia Carlos Villarreal

En sesión de Cabildo encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, se aprobaron incentivos dirigidos a las y los contribuyentes cumplidos, entre los que destacan 4 rifas a lo largo del año para quienes realicen oportunamente el pago de su impuesto predial.

Incentivos para el pago del predial

Para el ejercicio 2026, el Ayuntamiento de Monclova llevará a cabo cuatro rifas trimestrales, como reconocimiento a la responsabilidad ciudadana. En el primer trimestre se rifará un automóvil; en el segundo, electrodomésticos; en el tercer trimestre, viajes a Mazatlán; y para cerrar el año, se sorteará una casa.

El alcalde destacó que estos estímulos representan una inversión aproximada de un millón 750 mil pesos en premios, recursos propios que forman parte de la estrategia para incentivar el cumplimiento del pago del predial. Señaló que una mayor recaudación fortalece las finanzas municipales y permite contar con más recursos para la operatividad diaria, así como para la realización de obras y acciones en beneficio de las distintas colonias y sectores de la ciudad.

"Cumplir con el pago del predial no solo permite fortalecer la recaudación municipal, sino que también se traduce en más obras hoy y en el futuro, ya que entre mayor sea la captación, mayores serán las participaciones que recibe el municipio en los próximos años", explicó Villarreal Pérez.

Facilidades para los contribuyentes

Asimismo, informó que se han registrado importantes afluencias de contribuyentes, principalmente en horarios de 8:00 de la mañana a 12:30 o 1:00 de la tarde. Para facilitar el pago y acercar el servicio a la ciudadanía, el Ayuntamiento habilitará diversos puntos en la ciudad.

Entre los espacios disponibles se encuentran el Super Gutiérrez Hipódromo, que comenzará a operar la próxima semana, el Super Gutiérrez de Sidermex, los CEDIF como centros de consulta y pago, así como módulos en el Paseo Mall Monclova.

Además, se prevé la instalación de más puntos en distintas colonias, con el objetivo de brindar mayores facilidades a los contribuyentes.

Finalmente, el alcalde reiteró que estos incentivos buscan reconocer el esfuerzo de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de Monclova, mediante una recaudación sólida que se refleje en mejores servicios y obras para la comunidad.