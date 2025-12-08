Raymundo Romo García exige atención a servicios públicos en Monclova

Integrantes del Movimiento de Lucha por una Pensión Digna dieron a conocer una serie de preocupaciones relacionadas con servicios públicos y apoyos sociales que afectan directamente a distintos sectores de la población, principalmente a los adultos mayores, por lo que buscan que estas situaciones sean atendidas por las autoridades correspondientes.

Raymundo Romo García, representante del movimiento, explicó que uno de los principales temas es la condición del transporte público, ya que muchas unidades presentan una notable antigüedad y no ofrecen condiciones adecuadas de comodidad, higiene ni seguridad para los usuarios.

Señaló además que existe una tarifa preferencial del 50 por ciento para adultos mayores y estudiantes, la cual —dijo— en algunos casos no se está respetando, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para que este beneficio se aplique correctamente en todas las rutas del municipio.

Otro de los puntos que preocupa al grupo ciudadano son los ajustes en las tarifas del servicio de agua potable, así como el cobro por concepto de saneamiento, del que solicitan mayor claridad sobre su fundamento y el destino de los recursos obtenidos. Consideran que es importante que se revisen estos cargos, tomando en cuenta que el acceso al agua es un derecho humano y un servicio básico para las familias.

"Lo que buscamos es que se escuchen nuestras inquietudes y se generen soluciones que realmente beneficien a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables", expresó Romo García.

Indicó que el movimiento está conformado por cerca de 50 integrantes provenientes de diversas colonias de Monclova, quienes mantienen una postura de diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades.

Finalmente, reiteraron su disposición para colaborar en la construcción de alternativas que contribuyan a mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de la población.