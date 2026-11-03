María del Mar Treviño solicita campañas de salud para jóvenes en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Las enfermedades cardiovasculares también representan un riesgo para la población joven, por lo que el Congreso de Coahuila aprobó un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades federales y estatales que refuercen las campañas de información y prevención, así como la difusión de los síntomas de un infarto y la importancia de recibir atención médica inmediata.

La propuesta fue presentada por la diputada María del Mar Treviño Garza, quien planteó exhortar a la Secretaría de Salud federal para que, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y las autoridades educativas, implemente estrategias dirigidas a este sector de la población.

El objetivo es que los jóvenes conozcan los principales signos de alerta de un problema cardiovascular, sepan cómo actuar ante una emergencia de este tipo y adopten hábitos saludables para reducir los factores de riesgo.

La legisladora expuso que las enfermedades del corazón se mantienen como la principal causa de muerte en México. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2025 se registraron 177 mil 673 fallecimientos por estos padecimientos. En Coahuila, la cifra ascendió a 4 mil 63 defunciones en el mismo periodo.

Treviño Garza advirtió que la información sobre salud cardiovascular no debe limitarse a la población adulta, pues estos padecimientos también figuran entre las cinco principales causas de muerte entre los jóvenes a nivel nacional.

Además de prevenir enfermedades en este grupo de edad, la iniciativa busca que cuenten con conocimientos para reconocer una emergencia cuando algún familiar, particularmente padres o abuelos, presente síntomas de un infarto.

Entre las principales señales de alerta se encuentran el dolor u opresión en el pecho, molestias que pueden extenderse hacia los brazos, mandíbula, cuello o espalda, dificultad para respirar, sudoración fría, náuseas, mareos y desmayos.

La diputada señaló que en las mujeres los síntomas pueden manifestarse de manera menos evidente, por lo que en ocasiones se confunden con cansancio, ansiedad o problemas estomacales, situación que puede retrasar la búsqueda de atención médica.

La propuesta también plantea que las campañas utilicen mensajes claros, materiales accesibles y plataformas de comunicación frecuentadas por los jóvenes, de manera que la información pueda llegar a este sector sin tecnicismos.

"Las enfermedades cardiovasculares no pueden seguir fuera de esa conversación. Se necesitan mensajes claros, en lenguaje de jóvenes, en los medios que ellos usan y con materiales que cualquier persona pueda entender en segundos", expresó la legisladora, al señalar que el propósito es generar conciencia y evitar que el desconocimiento impida actuar oportunamente ante un infarto.