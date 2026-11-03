Familias visitan el panteón San Ignacio para el Día de Muertos

RAMOS ARIZPE.- El panteón San Ignacio recibió este Día de Muertos a decenas de familias que acudieron desde las primeras horas de la jornada para visitar a sus seres queridos, dar mantenimiento a las sepulturas y mantener viva una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana.

La actividad comenzó temprano, cuando los visitantes llegaron equipados con escobas, cubetas, agua y pintura para limpiar las tumbas. Además de retirar maleza y rehabilitar los espacios, muchas familias renovaron cruces y colocaron arreglos florales como una muestra de recuerdo y afecto hacia quienes descansan en el cementerio.

El panteón San Ignacio se convierte en un espacio de reunión familiar durante el Día de Muertos.

La jornada estuvo marcada por la convivencia entre varias generaciones. Padres, hijos, nietos y abuelos compartieron las labores de limpieza y pintura, al tiempo que recordaron anécdotas y evocaron la memoria de sus familiares fallecidos.

En algunos casos, la visita incluyó la preparación de alimentos para compartir junto a las sepulturas, una costumbre que convirtió el camposanto en un espacio de reunión familiar donde los recuerdos y las tradiciones ocuparon un lugar central.

Las familias realizan labores de limpieza y colocan flores en las tumbas de sus seres queridos.

Alrededor del panteón también se registró una intensa actividad comercial, con vendimias que ofrecieron flores y diversos productos a los visitantes, contribuyendo al ambiente característico de la celebración.

La actividad comercial alrededor del panteón complementa la celebración del Día de Muertos.

Entre brochas, flores y reuniones familiares, el panteón San Ignacio fue escenario de una jornada dedicada a preservar la memoria de quienes ya no están, a través de rituales que año con año mantienen vigente la conmemoración del Día de Muertos.