Accidente fatal de Maritza Lucero Guerra Romo: Caso cerrado sin justicia

A cuatro años del accidente en el que perdió la vida Maritza Lucero Guerra Romo, el caso fue finalmente cerrado sin judicialización, luego de que el Ministerio Público informara que la carpeta de investigación había prescrito por el tiempo transcurrido sin acciones legales ni actos de investigación.

Durante una audiencia de control de garantías, se reveló que al Ministerio Público se le habían otorgado inicialmente tres días para definir si ejercitaría acción penal o no. Tras incumplir con el plazo, se le concedieron 24 horas adicionales, pero tampoco cumplió. Finalmente, ayer, el representante del MP confirmó que no procedería judicialmente porque la carpeta ya había prescrito.

El Ministerio Público argumentó que las causas fueron ajenas a su persona, señalando que por la carga de trabajo no había podido informar antes, y que al revisar la carpeta de la causa penal 7/2021, advirtió que el caso ya había prescrito legalmente, por lo que se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Sin embargo, el asesor legal de una de las víctimas calificó la decisión como una conducta gravísima por parte de la institución encargada de procurar justicia.

"Se trata de un caso de homicidio, con daños cuantiosos. El Ministerio Público encontró una salida cómoda; esto es irresponsabilidad institucional, la carpeta prescribió por no haberla integrado a tiempo," acusó el abogado.

ANTESCEDENTES DEL CASO

El trágico accidente ocurrió la mañana del 2 de julio del 2021 en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, cuando un automóvil Chevrolet Sonic negro fue embestido en su lateral izquierdo por un camión tipo "Yukle" que transportaba escoria a los tiraderos de AHMSA.

En el vehículo viajaban Maritza Lucero Guerra Romo, de 30 años; Wendolyn Aranza Guerra Ramírez, y Karla Anabelle García de Hoyos, de 34 años, con destino al aeropuerto de Monterrey, desde donde volarían a Baja California Sur para unas vacaciones.

El choque ocurrió en el peligroso cruce donde circulan constantemente camiones pesados. El vehículo de las jóvenes fue impactado por una de estas unidades, presuntamente conducida por Luis N., provocando la muerte instantánea de Maritza, quien iba en el asiento trasero. Las otras dos pasajeras resultaron prácticamente ilesas.

Al lugar acudieron policías municipales, estatales, elementos de bomberos y paramédicos de Cruz Roja, quienes constataron el deceso de la joven y brindaron atención a las sobrevivientes.

Desde entonces, ni el conductor del Yukle ni la conductora del automóvil negro fueron responsabilizados penalmente, y ahora, con la prescripción oficial de la carpeta de investigación, el caso se cierra sin justicia para las víctimas.