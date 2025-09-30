Alcalde de Monclova Agradece Participación de Candidatas a Reina de la Feria

En un evento lleno de elegancia y porte se llevó a cabo la presentación oficial de las candidatas a Reina de la Feria Monclova 2025, que iniciará el próximo 2 de octubre y concluirá el día 19 del mismo mes.

Un total de 19 jóvenes subieron al escenario para presentarse, compartir sus motivaciones para aspirar a la corona y expresar el trabajo que desean desempeñar en beneficio de la ciudad y de la comunidad.

Cada una de ellas dio a conocer su nombre, edad, la asociación civil, empresa o universidad que representan, destacando instituciones como la UTRCC, UANE, Escuela Normal de Monclova, Politécnica de Monclova y Frontera, CEUC, además de preparatorias como CECYTEC, COBAC, INSUNTE, entre otros centros educativos.

El evento contó también con la presencia de la Reina, Princesa y Duquesa de la Feria 2024, quienes engalanaron con su participación la velada.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, asistió acompañado de su esposa y presidenta del DIF, Mavi Sosa, así como del subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, regidoras y funcionarios municipales.

En su mensaje, el edil agradeció la respuesta de las participantes a la convocatoria y subrayó que este es un momento especial para la administración.

Finalmente, se dio a conocer que el método de selección de la próxima Reina de la Feria Monclova será mediante un sistema basado en la suerte de cada una de las candidatas, lo que agrega un toque de emoción al certamen.