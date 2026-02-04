Exobreros de AHMSA regresan a Monclova tras apoyo presidencial

Tras haber logrado una entrevista directa con la Presidenta de la República y obtener garantías sobre su situación laboral, el grupo de exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) anunció que emprenderá el regreso a Monclova este fin de semana.

Julián Torres Ávalos, líder del contingente, confirmó que tras el encuentro accidental a las afueras de Palacio Nacional, los trabajadores consideran que se han cumplido los objetivos inmediatos de su presencia en la capital, por lo que levantarán el plantón que mantenían en el Zócalo.

"Las cosas van bien": El mensaje presidencial

El encuentro ocurrió de manera fortuita cuando los mineros abordaron a la mandataria a su salida de Palacio [audio]. Según Torres Ávalos, la Presidenta se mostró receptiva y les envió un mensaje de tranquilidad:

"No se preocupen, las cosas van bien, todo va a salir bien", fueron las palabras de la mandataria que brindaron alivio al grupo tras días de pernoctar en condiciones precarias.

A pesar del retiro del plantón, la lucha legal y administrativa continúa con fechas clave en el horizonte cercano:

* Jueves y Viernes: La comisión realizará gestiones finales ante el Congreso de la Unión y el Senado para reforzar sus peticiones.

* 19 de febrero: Los trabajadores se preparan para recibir a la Presidenta en su próxima visita a la región carbonífera.

* 27 de febrero: Fecha crítica para la subasta pública de los activos de la empresa, donde se espera definir el futuro de los pagos pendientes para miles de familias.

Torres Ávalos reconoció el desgaste físico de sus compañeros, señalando que "ya es mucho tiempo en el piso" y que el cansancio por la falta de descanso adecuado ha sido un factor para decidir el retorno a sus hogares, ahora con una perspectiva más optimista tras la validación oficial de su movimiento.