Investigación en curso por abuso sexual de menor en tienda

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por el presunto abuso sexual de una menor de 10 años, ocurrido en una tienda cercana al domicilio de la niña. Las autoridades informaron que, en breve, podría girarse una orden de aprehensión contra el presunto responsable.

El delegado de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, indicó que desde el pasado lunes tienen conocimiento de los hechos y que se encuentran atentos al desarrollo de la investigación. Señaló que se están recabando declaraciones y evidencias para garantizar que se haga justicia y que se dé seguimiento a la familia de la menor afectada.

"La investigación está en curso y estamos trabajando para que este caso no quede impune. Hasta el momento no hay personas detenidas, pero se tiene identificado al presunto agresor y se están tomando las medidas correspondientes para que responda ante la ley", señaló el delegado.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier situación similar, con el objetivo de proteger a los menores de edad y prevenir delitos de esta naturaleza.

El caso continúa bajo seguimiento de la Fiscalía y se espera que, en las próximas horas, se emitan medidas legales contra el presunto agresor, marcando un avance significativo en la búsqueda de justicia para la menor.

Cabe recordar que el caso salió a la luz el pasado 12 de agosto, cuando la menor, identificada como Yareli "N", rompió en llanto durante la medianoche y confesó a su madre que había sido agredida horas antes por el dueño del establecimiento, un hombre identificado como Santos "N".

Ante estos hechos, el caso fue canalizado a las instancias correspondientes para el seguimiento legal. No obstante, la madre reiteró en su transmisión del 15 de agosto que no descansará hasta que se castigue al responsable y lanzó un llamado a las autoridades para que no quede impune la agresión de la cual fue víctima su hija.