Gobierno Municipal de Monclova inicia Campaña de Mastografías

Con el objetivo de promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama, el alcalde Carlos Villarreal Pérez y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, encabezaron el arranque de la Campaña de Mastografías "Porque me Quiero, Me Cuido", que se llevará a cabo gracias al trabajo en equipo con Tecnología Ambiental, Mucho Gas, el Club Rotario, el DIF Coahuila, el DIF Monclova y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Con esta campaña el Gobierno Municipal acerca servicios gratuitos de mastografías a mujeres de 40 a 80 años. Las jornadas se llevarán a cabo en una unidad móvil equipada con personal radiólogo especializado, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., en los siguientes puntos:

· Centro Eliseo Mendoza, del 27 al 31 de octubre y del 3 al 7 de noviembre.

· CEDIF Sur, del 10 al 14 de noviembre y del 18 al 22 de noviembre

En el evento estuvieron presentes Maximiliano Elguezabal, Regidor de Salud Pública; Luis Ernesto Villarreal, Director de Salud Pública; Armando Galván, Director del Hospital DIF; Enrique Osuna Westrup, Director de Tecnología Ambiental; César Rueda Pérez, Gerente General de Tecnología Ambiental; Andrés Osuna Mancera, Presidente del Club Rotario; y Andrés Oyervides Ramírez, Director de Mucho Gas.

Durante su mensaje, la presidenta honoraria del DIF Monclova agradeció al alcalde Carlos Villarreal "por estar siempre comprometido con las causas de las mujeres y por respaldar cada una de nuestras iniciativas". También destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la ingeniera Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, quienes han sido grandes aliados de la salud preventiva y de los programas de atención a las mujeres.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez enfatizó que esta campaña refleja el trabajo en equipo entre el sector público, privado y social, con el firme propósito de proteger la salud de las mujeres monclovenses, contando con el permanente respaldo del gobernador Manolo Jiménez. "Generemos esa conciencia diaria entre nuestras mujeres para lograr esa prevención para bien de ellas, de nuestras familias y para bien de nuestra ciudad", subrayó el edil.

Con esta campaña el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la sociedad civil para fortalecer la salud preventiva de las mujeres monclovenses.