Monclova se Une a Iniciativa de Prevención de Adicciones

Con el firme compromiso de sumar esfuerzos para la prevención de adicciones, la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, asistió en representación del alcalde Carlos Villarreal al arranque del programa 'Vive Libre Sin Drogas', una iniciativa integral impulsada por el gobernador Manolo Jiménez que busca prevenir el consumo de drogas en niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Coahuila.

Este programa contempla acciones de prevención, detección oportuna, atención médica y psicológica, así como la capacitación de personal especializado en áreas como salud, seguridad, educación y trabajo social. A través de la coordinación entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el DIF Coahuila, la Fiscalía del Estado, municipios y diversas instituciones, se pretende fortalecer la atención integral y reducir el impacto de las adicciones en las familias coahuilenses.

El evento, realizado en el municipio de Arteaga, marcó el inicio de una estrategia en la que participan más de 100 mil ciudadanos, corporaciones de seguridad y autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de que en Coahuila se pueda vivir libre y sin drogas.

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez destacó que la lucha contra las adicciones requiere del compromiso de todos: sociedad, gobierno e iniciativa privada. 'En Coahuila queremos que nuestras niñas, niños y adolescentes crezcan con oportunidades, esperanza y un mejor futuro. Este programa nos permite llegar a tiempo a sus vidas, orientarlos y apoyarlos para que tengan un futuro libre de adicciones', subrayó el mandatario.

El Gobierno Municipal de Monclova se suma a esta iniciativa con programas de prevención, como 'Aplícate' de la Dirección de Proximidad Social, que atiende a adolescentes y jóvenes en situaciones de riesgo, reforzando sus habilidades de vida, valores sociales y oportunidades de desarrollo.

'En Monclova trabajamos de la mano con el Gobierno del Estado para impulsar acciones que cuiden lo más valioso que tenemos: nuestras niñas, niños y jóvenes. La prevención es clave y juntos estamos construyendo entornos más seguros y saludables para nuestras familias', señaló la presidenta honoraria del DIF Monclova.