Alcalde Anuncia Medidas Tras Violencia en Campo Deportivo

Luego de los hechos de violencia registrados este fin de semana en el campo deportivo de la colonia Azteca, donde un árbitro resultó lesionado y perdió visión en su ojo derecho, el alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció que el municipio trabajará en coordinación con las ligas locales para reforzar la prevención y que de manera interna se apliquen sanciones ejemplares.

El edil señaló que el objetivo es hacer conciencia entre jugadores y aficionados de que la derrota de un equipo nunca debe ser motivo de agresiones.

"Sabemos que son finales y que todos quieren ganar, pero tenemos que generar conciencia: quien no resulte ganador no tiene por qué comportarse de manera violenta", expresó.

Villarreal Pérez explicó que ya se dialoga con directivos de las ligas para establecer sanciones que hagan frente a estas situaciones, con el fin de enviar un mensaje claro: las canchas son espacios de formación y convivencia familiar, donde debe prevalecer el respeto y el buen ejemplo.

Además, adelantó que se reforzará la comunicación entre autoridades y organizadores, asignando contactos en cada campo para mantener vigilancia constante, no solo en partidos de finales.

El alcalde también enfatizó la necesidad de regular el consumo de alcohol en los torneos deportivos, pues durante los fines de semana se concentran gran cantidad de encuentros de fútbol, béisbol y sóftbol que inician desde las 8:00 de la mañana y concluyen hasta la noche.

"Lo que más nos ayudaría no es tener más policías en cada espacio, porque sería insuficiente, sino generar conciencia entre jugadores y familias para potencializar una convivencia sana", puntualizó Villarreal Pérez.