CTM Frontera refuerza medidas contra golpes de calor en trabajadores

Ante el incremento de las temperaturas en la región Centro, la CTM Frontera reforzó, en coordinación con las empresas, las medidas preventivas para evitar golpes de calor y deshidratación entre los trabajadores.

Mario Dante Galindo señaló que mediante las reuniones que se llevan a cabo de forma permanente en los centros de trabajo, sindicato y empresas analizan de manera conjunta las principales necesidades de la plantilla laboral, siendo las altas temperaturas uno de los temas prioritarios durante esta temporada.

Las acciones se concentran principalmente en las áreas donde existe mayor acumulación de calor, por lo que se han realizado mejoras en la ventilación y climatización de los espacios para disminuir los riesgos a la salud y permitir que los trabajadores desarrollen sus actividades en condiciones más seguras.

Como parte del programa preventivo, cada trabajador recibe aproximadamente 300 mililitros de hidratante por turno durante la temporada de calor.

Añadió que cualquier trabajador que presente síntomas relacionados con el calor es canalizado de inmediato al área de enfermería para recibir valoración médica y atención oportuna.

Asimismo, destacó que cada año se fortalecen las acciones de prevención mediante la capacitación y concientización de supervisores y mandos intermedios, quienes mantienen vigilancia permanente para detectar oportunamente cualquier signo de agotamiento por calor.

Dante Galindo informó que hasta el momento, no se han registrado casos graves de golpes de calor o deshidratación entre los trabajadores sindicalizados.