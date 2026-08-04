Protección Civil advierte sobre incendios en vacaciones: Pedro Alvarado

Los descuidos y fallas eléctricas representan algunos de los principales factores relacionados con incendios de casa habitación, por lo que Protección Civil llamó a reforzar la prevención durante el periodo vacacional.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que durante el mes pasado se registraron 12 incendios de casa habitación, mientras que en lo que va del año suman 85 casos.

Explicó que las causas han sido diversas, entre ellas descuidos, cortocircuitos y sobrecargas en las instalaciones eléctricas. También se han presentado incendios intencionales derivados de situaciones familiares.

Alvarado señaló que la cifra acumulada se encuentra en niveles similares a los registrados el año pasado, cuando se cerró con 188 incendios de casa habitación.

Precisó que las estadísticas incluyen desde conatos e incidentes menores, como un flamazo, hasta incendios declarados de mayor magnitud, algunos de los cuales han provocado la pérdida total de viviendas.

El director de Protección Civil advirtió que durante las vacaciones puede incrementarse el riesgo de accidentes debido a que los niños permanecen más tiempo en casa, por lo que pidió a las familias extremar precauciones.

"Puede ser un factor de lo que mencionamos ahorita en las vacaciones, pues están los niños en la casa, puede haber descuidos, entonces hay que tener mayor prevención", señaló.

Alvarado reiteró que los incendios registrados han tenido distintos orígenes, desde fallas eléctricas y descuidos hasta hechos intencionales.