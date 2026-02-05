Rickettsiosis: Coahuila se mantiene sin casos

La región Centro de Coahuila se mantiene libre de casos de rickettsiosis desde hace año y medio, así lo indicó el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, quien señaló que no se han registrado casos confirmados ni sospechosos de esta enfermedad en la zona.

Luego que en el municipio de Saltillo se registrara el deceso de 2 menores presuntamente por la mordedura de garrapatas, situación que encendió las alertas sanitarias en distintas regiones del estado, Faustino Aguilar Arocha, informó que durante los últimos años no se han registrado estos casos.

Indicó que es un tema en el que se ha puesto especial atención, por lo que se ha mantenido un control epidemiológico de manera permanente con acciones de vigilancia, de regulación sanitaria y el control de vectores, con lo que se ha logrado evitar la aparición de casos que afecten a la población. "Tenemos un buen tiempo, por decir un año o año y medio, sin ningún caso de rickettsia en la región, no hemos bajado la guardia en ningún momento y seguimos muy al pendiente en todo este tipo de situaciones".

En cuanto a la temporada señaló que este tipo de casos se dan sobre todo en la temporada de calor, sin embargo indicó que este año no se ha tenido una disminución considerable en la temperatura. El representante de la Secretaría de Salud reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención en hogares donde hay mascotas, ya que las garrapatas pueden trasladarse al interior de las viviendas.

"Estos parásitos se pueden encontrarse en patios, muebles, sillones e incluso camas, por lo que es necesario mantener a las mascotas bañadas, desparasitadas y protegidas, sobre todo aquellas que salen al exterior con frecuencia". Reiteró que hasta el momento no se han detectado casos sospechosos en la región Centro, pero dijo que la vigilancia sanitaria continúa activa y llamó a la ciudadanía a no descuidar la prevención.