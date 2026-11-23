Ante la proximidad de fechas que pueden intensificar sentimientos de tristeza, depresión y vulnerabilidad emocional, la Dirección de Proximidad Social de Monclova refuerza las pláticas preventivas entre jóvenes para alertarlos sobre las adicciones y el riesgo de suicidio.

Tania Ibarra, directora de Proximidad Social, informó que las actividades buscan acercar herramientas de orientación a estudiantes de preparatoria, especialmente en periodos en los que algunas personas pueden atravesar situaciones emocionales difíciles.

Durante la última semana se realizaron jornadas en el COBAC, la Preparatoria 24 y el CONALEP, donde se abordaron los efectos del consumo de drogas, las consecuencias legales de las adicciones y la prevención del suicidio.

La funcionaria explicó que, por instrucciones del alcalde, las pláticas se extenderán a todas las preparatorias del municipio y se reanudarán en enero, después del periodo vacacional, para llegar también a instituciones universitarias.

Como parte de esta estrategia, las autoridades incorporaron el testimonio de una persona que enfrentó problemas de adicción, quien comparte con los estudiantes las consecuencias que sufrió a causa del consumo de drogas. Ibarra destacó que escuchar una experiencia real permite a los adolescentes dimensionar los riesgos de las adicciones más allá de las explicaciones teóricas, al conocer cómo pueden afectar la salud, la libertad y la vida de una persona.

Las jornadas continuarán en preparatorias hasta el inicio de las vacaciones y en enero se retomarán en universidades, con actividades de prevención de adicciones, orientación sobre salud mental y testimonios de vida.