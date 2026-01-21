Contactanos
Coahuila

Martha Herrera PRONNIF advierte sobre el consumo de sustanciasen escuelas secundarias

La subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, destacó que el consumo de sustancias inicia desde los 11 años.

Por Gerardo Martínez - 21 enero, 2026 - 05:18 p.m.
      El consumo de drogas en escuelas secundarias continúa afectando a menores desde los 11 años de edad, donde cada vez las sustancias llegan a los jóvenes en presentaciones más disfrazadas como dulces, gomitas y botanas.

      Tras los constantes reportes en escuelas secundarias sobre el consumo de este tipo de sustancias, la subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, llamó a los padres de familia a estar al pendiente de sus hijos, de actitudes, amistades, compañías, y prevenir el consumo.

      En la actualidad se han detectado nuevas presentaciones de estupefacientes, los cuales se distribuyen en productos que aparentan ser inofensivos y facilitan el ingreso a los planteles educativos sin ser detectados, aumentando el riesgo de consumo.

      "Las drogas están cada vez más cerca de nuestros jóvenes y no solo llegan como marihuana o cigarro; ahora vienen en presentaciones de papitas, gomitas o dulces, lo que incrementa la curiosidad y hace que parezcan inofensivas".

      Señaló que muchos padres desconocen estas nuevas presentaciones, lo que lleva a que los menores porten sustancias ilícitas sin que se perciba el riesgo.

      La subprocuradora indicó que este es un problema que se ve en menores desde los 10 u 11 años, etapa en la que los niños y niñas están en etapa de cambios físicos y emocionales, que al no contar con un acompañamiento lleva a la toma de malas decisiones, al consumo de sustancias y problemas de salud.

      La funcionaria sostuvo que la prevención no puede limitarse a los operativos escolares, por lo que dijo que el Operativo Mochila debe iniciar en casa, con la revisión de pertenencias y una comunicación constante entre padres e hijos.

      "La casa es el primer filtro. Los padres son quienes deben detectar con quién se juntan sus hijos, qué consumen y qué información están recibiendo", enfatizó.

      Finalmente, reiteró que la cercanía familiar y la supervisión responsable son claves para prevenir situaciones de riesgo entre niñas, niños y adolescentes.

