Martha Herrera PRONNIF advierte sobre el consumo de sustanciasen escuelas secundarias

El consumo de drogas en escuelas secundarias continúa afectando a menores desde los 11 años de edad, donde cada vez las sustancias llegan a los jóvenes en presentaciones más disfrazadas como dulces, gomitas y botanas.

Tras los constantes reportes en escuelas secundarias sobre el consumo de este tipo de sustancias, la subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, llamó a los padres de familia a estar al pendiente de sus hijos, de actitudes, amistades, compañías, y prevenir el consumo.

En la actualidad se han detectado nuevas presentaciones de estupefacientes, los cuales se distribuyen en productos que aparentan ser inofensivos y facilitan el ingreso a los planteles educativos sin ser detectados, aumentando el riesgo de consumo.

"Las drogas están cada vez más cerca de nuestros jóvenes y no solo llegan como marihuana o cigarro; ahora vienen en presentaciones de papitas, gomitas o dulces, lo que incrementa la curiosidad y hace que parezcan inofensivas".

Señaló que muchos padres desconocen estas nuevas presentaciones, lo que lleva a que los menores porten sustancias ilícitas sin que se perciba el riesgo.

La subprocuradora indicó que este es un problema que se ve en menores desde los 10 u 11 años, etapa en la que los niños y niñas están en etapa de cambios físicos y emocionales, que al no contar con un acompañamiento lleva a la toma de malas decisiones, al consumo de sustancias y problemas de salud.

La funcionaria sostuvo que la prevención no puede limitarse a los operativos escolares, por lo que dijo que el Operativo Mochila debe iniciar en casa, con la revisión de pertenencias y una comunicación constante entre padres e hijos.

"La casa es el primer filtro. Los padres son quienes deben detectar con quién se juntan sus hijos, qué consumen y qué información están recibiendo", enfatizó.

Finalmente, reiteró que la cercanía familiar y la supervisión responsable son claves para prevenir situaciones de riesgo entre niñas, niños y adolescentes.