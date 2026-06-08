PRI y UDC dominan la elección en el Distrito 05: resultados claros

La alianza PRI-UDC se perfiló como la fuerza dominante en el Distrito 05 tras obtener una ventaja cercana al 2 a 1 sobre Morena y sus aliados, en una jornada electoral que también dejó como uno de los datos más relevantes el desplome del PAN, relegado hasta la quinta posición.

Los resultados del cómputo distrital colocaron al PRI con 36 mil 588 votos, mientras que UDC sumó 628 sufragios y la candidatura común PRI-UDC agregó mil 059 votos más, consolidando así una amplia ventaja en la elección.

Por su parte, Morena alcanzó 18 mil 178 votos y el Partido del Trabajo mil 013, cifras que resultaron insuficientes para competir con el bloque ganador.

Uno de los datos que más llama la atención es el retroceso del PAN, que quedó como la quinta fuerza política, al obtener tan solo 2 mil 233 votos, quedando incluso por debajo de partidos de reciente creación.

Nuevas Ideas registró 6 mil 870 sufragios, convirtiéndose en una de las sorpresas de la elección, mientras que México Avante contabilizó 2 mil 363 votos, ambos superando al blanquiazul en el distrito.

En el cierre del conteo se reportaron además 4 mil 502 votos nulos y 93 sufragios para candidaturas no registradas.

Con estos resultados, el PRI y UDC consolidaron el llamado "carro completo" en el Distrito 05, mientras que la votación evidenció un reacomodo político en el que partidos emergentes comenzaron a desplazar a fuerzas tradicionales como Acción Nacional.