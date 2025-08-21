ADN vincula acusado con descendencia en caso de abusos

En un caso que ha reabierto heridas del pasado, Daniel de Jesús, un ex ministerial de más de 50 años, enfrenta serias acusaciones de violación y tortura. La causa penal correspondiente es la 677/2025, y recientemente se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación.

La audiencia fue privada, una medida tomada para resguardar los derechos de la víctima. Durante el proceso, la defensa del imputado solicitó la duplicidad de término, el cual vence el próximo 26 de agosto. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva justificada, y Daniel de Jesús permanecerá en las celdas del C4 mientras se desarrolla el caso.

Este caso tiene sus raíces aproximadamente hace nueve años, cuando una mujer de Castaños fue acusada de trata de blancas y detenida. En aquel momento, fue puesta a disposición del Ministerio Público y llevada ante el juez Hiradier Huerta, quien desechó el caso debido a la falta de pruebas contundentes. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo bajo custodia y mientras la "paseaban" los elementos, la víctima fue abusada sexualmente y torturada.

Como resultado de esta violación, la víctima tuvo descendencia, y entre las pruebas presentadas se encuentra el ADN del menor, que coincide con el del acusado.

Se espera que las próximas audiencias arrojen más información sobre los hechos ocurridos y las responsabilidades correspondientes.