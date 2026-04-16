Fosa clandestina de desechos fecales afecta a vecinos en Buenos Aires

Una vecina de la colonia Buenos Aires denunció públicamente a su propio hermano por mantener un pozo con desechos fecales que opera como una fosa clandestina, situación que ha generado afectaciones en varias viviendas aledañas, además de problemas de salud entre los habitantes.

Martha Serrano Álvarez señaló que el problema se ubica en la calle Eulalio Gutiérrez, en el domicilio de Víctor Cecilio Niño Álvarez, y que la situación comenzó desde agosto del año pasado sin que hasta el momento se haya resuelto.

Explicó que el señalado argumenta no contar con recursos económicos para construir un baño adecuado, por lo que mantiene una fosa improvisada al tamaño de una alberca, la cual descarga directamente los desechos.

La denunciante detalló que esta situación ha provocado la proliferación de fauna nociva como ciempiés, vinagrillos, serpientes y garrapatas, que han invadido su vivienda. Además, aseguró que incluso un árbol cayó en su patio derivado de las condiciones del terreno, el cual tuvo que retirar por su cuenta.

"Yo no puedo salir al patio porque ahí está la descarga de la taza del baño, es un tubo de plástico y no está en condiciones, además no es una familia pequeña", expresó.

Indicó que las afectaciones no se limitan a su domicilio, ya que al menos otras dos viviendas ubicadas en la calle Agustín Millán también presentan daños por la humedad y la acumulación de suciedad.

Serrano Álvarez afirmó que la situación ha deteriorado las condiciones de las viviendas, provocando desgaste en la pintura, filtraciones y humedad excesiva en las bardas, además de enfermedades gastrointestinales entre los vecinos. Asimismo, cuestionó la postura de su hermano, al señalar que sí cuenta con recursos para otros gastos, pero no para construir un sanitario adecuado que evite la contaminación.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y se brinde una solución, ya sea mediante la regularización del espacio o algún apoyo que permita la construcción de un baño, a fin de evitar mayores riesgos a la salud y daños a las viviendas cercanas.