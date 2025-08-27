Miguel Ángel N acepta responsabilidad en procedimiento abreviado por asesinato de El Pelón

Casi ocho años después del crimen que le arrebató la vida a José Baltazar Ordaz, alias "El Pelón", el principal sospechoso del asesinato, Miguel Ángel N., conocido como "El Añas", se acogerá a un procedimiento abreviado y aceptará su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con ventaja.

Así lo dio a conocer su defensor, Miguel Ángel Reyna, durante la más reciente audiencia de la causa penal 66/2017, celebrada este miércoles. Aunque la diligencia fue diferida, la defensa aprovechó para comunicarle al juez la intención del imputado de someterse a un procedimiento que reducirá su condena, a cambio de reconocer que fue él quien atacó por la espalda a la víctima.

La próxima audiencia fue programada para el 25 de septiembre a las 14:00 horas, fecha en la que se espera formalizar el procedimiento abreviado.

EL CRIMEN

El homicidio ocurrió la tarde del 19 de febrero de 2017, en un domicilio ubicado en la calle Palmillas de la colonia El Huizachal, en Ciudad Frontera. Según el expediente, la víctima se encontraba conviviendo con amigos cuando Miguel Ángel "N.", quien ingresó al lugar brincando una barda, se unió al grupo debido a que era pariente político del anfitrión.

Minutos después, tras una discusión y un forcejeo con "El Pelón", la víctima decidió marcharse del sitio al percibir una actitud agresiva en el acusado. Pero mientras se dirigía a la salida, fue interceptado por la espalda por Miguel Ángel, quien portaba dos cuchillos y le asestó al menos ocho puñaladas, una de ellas en el pulmón.

José Baltazar fue auxiliado por uno de sus amigos, pero se desvaneció en el patio delantero del domicilio y murió minutos después, sin que los paramédicos pudieran salvarlo. El atacante huyó del lugar brincando nuevamente la barda por donde había entrado.

OCHO AÑOS PRÓFUGO

Tras el crimen, "El Añas" estuvo prófugo de la justicia por más de siete años, hasta que en noviembre de 2024, fue su propio padre quien lo entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE), poniendo fin a años de evasión.

Ahora, Miguel Ángel N. se encuentra recluido en el penal de Saltillo y, al reconocer su culpabilidad en el procedimiento abreviado, buscará una pena reducida, aunque deberá enfrentar el peso de las pruebas que incluyen tres testimonios presenciales y evidencia contundente de un asesinato perpetrado con clara ventaja y brutalidad.