Citatorio a dueños de perrita Lola

Bienestar Animal inició el proceso de sanción por maltrato y crueldad animal, con un citatorio emitido a los dueños de la perrita Lola, esto en apego a la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes de Coahuila, así como al Reglamento contra el Maltrato Animal y de Fomento a la Protección y Cuidado Animal vigente en Monclova.

Lo anterior luego de que elementos de Seguridad Pública de Monclova, en coordinación con personal del Centro de Bienestar Animal, tuvieran que ingresar a un domicilio para asegurar a la perrita que presentaba lesiones de gravedad en una de sus extremidades y una herida profunda en el cuello, ocasionada por haber permanecido amarrada de manera permanente.

El caso se reportó en un domicilio del Fraccionamiento Las Misiones, donde vecinos alertaron sobre la situación del animal.

El pasado 15 de septiembre, la directora del Centro de Bienestar Animal acudió al lugar y constató que los propietarios no habitaban la casa, sino que la visitaban de manera esporádica.

Tras invitar a la familia a brindar atención médica a la mascota sin obtener respuesta favorable, este martes se procedió al aseguramiento con apoyo de elementos de Seguridad Pública, quienes ingresaron al domicilio con conocimiento de los familiares para retirar a Lola y trasladarla a las instalaciones del Centro.

Veterinarios confirmaron que la perrita presenta una fractura consolidada en una de sus patas, la cual no fue atendida en su momento, además de una lesión grave en el cuello causada por la cuerda con la que permanecía amarrada. Ambas heridas ya están siendo tratadas.

Autoridades destacaron que, gracias al impulso del alcalde Carlos Villarreal Pérez, Monclova avanza en la protección de los animales y se posiciona como un referente en materia de bienestar animal en la región.