Eugenio Williamson confía en avance del proceso de venta de AHMSA

Representantes de la iniciativa privada confían en que los recientes conflictos en torno a Altos Hornos de México no detengan el proceso de subasta y posible venta de la empresa, así como la recuperación económica de la región.

Luego de los procesos que han surgido como el caso de MADISA, así como la solicitud de instituciones como IMSS, Infonavit y ahora PEMEX que solicitan se presente información de los avalúos, surge incertidumbre en los diferentes sectores, a esto se suma el caso del ex director de AHMSA.

Eugenio Williamson, ex presidente de la CMIC, reconoció que existe preocupación por las trabas legales que podrían obstruir la operación, pero confió en que el procedimiento avance conforme a lo previsto.

"A nosotros lo que nos preocupa es que no se vaya a retrasar la venta de AHMSA, lo que queremos es que no se afecte el proceso de quiebra por el tema del síndico o por distintos asuntos promovidos por algunos acreedores".

Señaló que con el monto de la venta de Altos Hornos de México no se alcanzará a pagar a todos los acreedores, por lo que insistió en que es prioritario concluir el proceso y permitir la reactivación de la empresa.

"Hay muchas estrategias legales o legaloides que pueden hacer que el proceso se dilate, lo importante es que esto va caminando, por lo que tenemos fe en que concluya antes del 17 de diciembre o el mes que entra, que viene siendo noviembre".

Asimismo, llamó a las dependencias federales como el IMSS, Infonavit y CFE, PEMEX a no obstaculizar el proceso con nuevos requerimientos, recordando que "es una empresa muerta" y que lo más importante ahora es su recuperación.

"La Presidenta de la República se comprometió a que esto fuera avanzando, entonces, el tema del IMSS e Infonavit no deben ser un obstáculo, si la empresa vuelve a funcionar, es por el bien de todos", apuntó.

En torno a la denuncia en contra del ex director de AHMSA, Luis Zamudio, por el supuesto robo de 9.5 toneladas de estaño, caso por el que este viernes se llevó a cabo la audiencia inicial, Williamson pidió no distraer el proceso de venta con temas judiciales que podrían retrasarlo.

"En el tema de Luis Zamudio no tenemos tanto conocimiento, esperemos que no haya sido así, si fue así, el juez tendrá que determinar si incurrió en un delito, si tuvo responsabilidad o no y la autoridad tendrá que juzgar esos manejos".

Williamson reiteró el llamado a que se dé celeridad al proceso de venta y se evite que temas políticos o judiciales desvíen el objetivo de rescatar la operación de la acerera.